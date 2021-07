Sorgi parla su La Stampa di governo militare poi ritratta: "Solo un paradosso"

Il giornalista Massimiliano Sorgi su La Stampa ipotizza l'avvento di un governo militare in caso di caduta di Draghi. Il web insorge e lui chiarisce: "Solo un paradosso"

L'ipotesi di un Governo militare che potrebbe nascere in caso di caduta dell'attuale esecutivo guidato da Mario Draghi ha suscitato uno stuolo di polemiche e commenti indignati sui social network. Tutto nasce da un editoriale pubblicato su La Stampa a firma di Marcello Sorgi, in cui appunto si parla della possibilità, talmente remota da essere sostanzialmente impossibile, dell'instaurazione di un governo militare in Italia per gestire in modo più efficiente la pandemia di Covid-19, che ha ripreso vigore con l'arrivo della variante Delta. Proprio ieri il consulente per il Covid del presidente USA Biden, Anthony Fauci, ha sottolineato che ora anche i vaccinati possono trasmettere il virus proprio a causa del ceppo indiano.

Governo militare se cade Draghi, Sorgi chiarisce: "Era solo un paradosso"

L'ipotesi dell'instaurazione di un Governo militare non è piaciuta per niente al popolo dei social network, che ha accusato Sorgi di voler terrorizzare la popolazione inutilmente e di lasciar intendere che un una didattura militare sarebbe accettabile per gli italiani. "Oggi #Sorgi di nuovo in grande spolvero: sulla junta militare lo abbiamo tutti frainteso, lui scherzava, però pensa che tutto sommato gli italiani sarebbero contenti se arriva Pinochet", è uno dei commenti comparsi su Twitter. Alcuni hanno voluto ricordare anche la gaffe del giornalista, che in passato aveva affermato che molti connazionali vivono in case da "1 milione di euro".

Non ho ben capito l'articolo di #Sorgi sul #governomilitare. È chiaro che il giornalista ne parla come un'ipotesi irreale e assolutamente improbabile. Ma a che scopo? Cioè uno si alza la mattina e si inventa un'invasione aliena per il puro gusto di terrorizzare la popolazione? — Alberto Letizia #FBPE (@AlbertoLetizia2) July 29, 2021

Sorgi ha poi voluto chiarire meglio il concetto durante il suo intervento a In Onda su La7. "Era un paradosso - afferma il giornalista - e se fate attenzione vedrete che nel capoverso precedente a quello finito nel mirino io parlavo del fatto che la caduta del governo Draghi era impossibile, insistevo sul fatto che non sarebbe mai caduto. E quindi l'eventuale governo dei generali era solo un'ipotesi paradossale. Infatti alla fine il governo non è caduto, mi sento di poter dire che ho azzeccato la previsione".