Gratta e vinci miracolosi: 70enne vince prima 100mila euro e poi altri 300mila

Gratta e vinci 'miracolosi': 70enne baciata dalla fortuna vince prima 100mila euro e poi altri 300mila

Vincita record alla lotteria. Una donna di 70 anni ha vinto 100mila euro al gratta e vinci e, invece di accontentarsi, ha deciso di acquistare altri tre biglietti per celebrare la vincita. In pochi istanti dalla prima splendida notizia, ha vinto di nuovo, contro ogni pronostico, aggiudicandosi altri 300mila euro in una giornata indimenticabile. L'incredbile vicenda, riportata dal Messaggero, è accaduto in Delaware, in Usa.

Secondo quanto raccontano i media locali, la donna ha scoperto di aver vinto i primi 100mila euro, acquistando due biglietti all'interno di una stazione di servizio. E pochi giorni dopo si è recata nella sede della lotteria statale per ritirare il premio. Da lì l'anziana ha deciso di festeggiare acquistando altri tre biglietti della stessa lotteria istantanea, in un'altra stazione di servizio. E, ironia della sorte, ha vinto ancora. Ben 300mila euro nel giorno in cui ne aveva ritirati 100mila. Baciata dalla fortuna per ben due volte nel giro di pochi giorni quindi.