Ruba degli occhiali e se ne va, ecco il video che inchioda il leader della sinistra norvegese

Il leader della sinistra norvegese Bjórnar Moxnes beccato mentre ruba degli occhiali da sole. Il video sconvolgente

Bufera sul leader della sinistra norvegese. Bjórnar Moxnes,Bjórnar Moxnes numero uno del partito Ròdt, è stato “beccato” mentre ruba un paio di occhiali da sole all’interno di un negozio nell’aeroporto di Oslo.

كاميرا للمراقبة الداخلية تصور النائب النرويجي Bjornar Moxnes زعيم حزب «الحمر» الماركسي، وهو يسرق نظارة شمسية من متجر في مطار Gardermoen الدولي بالعاصمة أوسلو، قبل أن يتم استدعاء الشرطة التي انتهى تحقيقها معه باعتذاره عما بدر منه. pic.twitter.com/ZwBOqZkxBh — صحيفةكلباء الإخبارية (@kalbaae) July 5, 2023

Durante il fine settimana, Moxnes è stato interpellato dall’emittente norvegese Nrk. “Voglio iniziare dicendo che mi dispiace molto”, spiega il politico scusandosi per l’accaduto, spiegando poi di essersi accorto di essere uscito dal negozio senza pagare solo quando era già al ristorante, ma ha ammesso di essere stato preso da “ansia e panico” per “paura di uno scandalo per il partito” e di non aver restituito, né pagato gli occhiali da sole.

Moxnes ha dovuto pagare una multa di 3000 corone norvegesi (poco più di 257 euro) per furto con intento. La notizia ha sollevato un vespaio di polemiche. Attualmente, Bjórnar Moxnes si è preso dei giorni di malattia fino al 18 luglio, per riprendersi dallo stress dell’attenzione mediatica degli scorsi giorni, ma i vertici del partito di ispirazione marxista nutrono ancora fiducia nel loro leader nonostante la brutta figura fatta.