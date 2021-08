Grillo jr, rischia di saltare il processo. Trasferita la pm dell'inchiesta

Il caso Grillo jr e dei suoi tre amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in vacanza in Sardegna nell'agosto 2019, non smette di regalare nuovi colpi di scena. L'ultimo in ordine di tempo ha del clamoroso. Pochi giorni fa, come apprende l'Adnkronos, è stata trasferita dalla Procura di Tempio Pausania alla Procura dei Minori di Sassari Laura Bassani, la pm che ha coordinato, con il procuratore Gregorio Capasso, l'inchiesta sulle presunte violenze sessuali in Costa Smeralda. L'indagine si è conclusa e adesso il fascicolo è davanti al giudice per le udienze preliminari, che entro l'anno dovrà decidere se rinviare a giudizio Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta, come chiesto dalla Procura. Ma il processo così rischia non solo di essere rinviato, ma addirittura di saltare.

Il decreto ministeriale di trasferimento della pm Laura Bassani è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio scorso e comunicato alla Procura di Tempio Pausania il 3 agosto scorso. La magistrata, all'indomani, il 4 agosto, ha preso già possesso del suo nuovo ufficio di Sassari. "Per noi è una perdita importante sotto il profilo umano e professionale anche se auguro alla collega tutto il bene possibile", dice all'Adnkronos il Procuratore capo di Tempio Gregorio Capasso che ha firmato con la pm la richiesta di rinvio a giudizio dei quattro giovani.