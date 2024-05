"Accudire e ascoltare i più piccoli. Saranno loro a sensibilizzare noi adulti"

"La Freccia" di maggio: intervista esclusiva a Papa Francesco

Papa Francesco è il protagonista del magazine La Freccia di maggio. Nell’intervista esclusiva al mensile di bordo distribuito gratuitamente da Trenitalia, il Pontefice lancia un messaggio in occasione della prima Giornata mondiale dei bambini, il 25 e il 26 maggio a Roma, invitando a guardare il mondo con gli occhi dei bambini.

“Sono loro – spiega il Papa - che custodiscono un senso della bellezza ancora intatto. Questo scambio può portare una vera speranza di cambiamento per tutti”. L’augurio di Papa Francesco è di “crescere senza perdere la semplicità. E la semplicità di un bambino non è la stessa di un giovane e di un adulto”.

Il Pontefice parla anche di pace e del rispetto per madre natura. “La crisi – spiega il Santo Padre nell’intervista alla Freccia - richiede un coinvolgimento di tutte le persone: l’intera società dovrebbe esercitare una sana pressione, perché spetta a ogni famiglia pensare che è in gioco il futuro dei propri figli e delle proprie figlie”.

Parlando di treni mezzi pubblici a basso impatto ambientale, Papa Francesco ha affermato che “è fondamentale cambiare i nostri stili di vita per salvaguardare la Casa comune” sottolineando che ha sempre amato prendere i mezzi pubblici perché “è un modo per stare tra le persone, sentire il loro calore e le loro preoccupazioni”.

Il numero di maggio dedica ampio spazio anche allo sport, alla musica e alla cultura. Dal 107esimo Giro d’Italia e al Giro-E, in programma dal 4 al 26 maggio di cui Trenitalia è Official Green Carrier, alle interviste al campione mondiale MotoGP Francesco Bagnaia; a Federica Pellegrini che riparte con la sua Fede Academy e al cantautore Samuele Bersani che torna con i live estivi insieme all’Ensemble Symphony Orchestra.