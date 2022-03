Guerra Ucraina, caccia a oligarchi. A Trieste stop yacht più grande del mondo

Ucraina: 'congelato' a Trieste yacht più grande al mondo: è del re del carbone russo Melnichenko

Oltre 700 mln di euro di beni congelati: la Guardia di Finanza ha bloccato una serie di beni presenti sul territorio italiano ad alcuni oligarchi russi considerati vicini a Vladimir Putin, così come è stato previsto dall'Unione Europea. Così come lo yacht ormeggiato a Marina di Carrara sarebbe veramente quello del presidente russo secondo fonti di intelligence citate dal New York Times.

Si trovava da gennaio nel bacino di Trieste per lavori di manutenzione il "Sailing yacht A", imbarcazione del valore di 530 milioni di euro, riconducibile all'oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko e sequestrata dalla Guardia di finanza. Il provvedimento è stato consegnato al comandante della nave, che è un europeo. Con il congelamento amministrativo il bene non può lasciare il cantiere.

La misura nei confronti dell'imbarcazione è stata adottata dopo che Melnichenko, descritto dal Corriere della Sera come "il re del carbone", è entrato nella lista di oligarchi russi, considerati vicini a Vladimir Putin, per cui l'Ue prevede il congelamento di beni presenti sul proprio territorio. A occuparsi dei lavori di manutenzione dello yacht nell'arsenale triestino era Fincantieri. Progettato dall'archistar Philippe Starck e realizzato in Germania, "Saling A" è considerato lo yacht a vela più grande al mondo. E' un veliero di 143 metri con tre alberi e otto ponti e ha una parte in vetro da cui è possibile osservare il mondo subacqueo. La nave batte bandiera delle Bermuda.

Leggi anche: