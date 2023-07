I formaggini fanno male? Allarme al cuore: ecco la marca da evitare

I formaggini, si sa, piacciono un po' a tutti: grandi, piccini, adulti e bambini. Il motivo? Sono morbidi, saporiti e si trovano facilmente al supermercato nelle forme più variegate. Quadrati, circolari, trinagolari, cremosi, più duri e consistenti. E poi sono anche versatili: buoni a colazione, pranzo, merenda e cena. Sul fronte salutare invece sono ricchi di sali minerali molto importanti come il calcio che aiuta la salute delle ossa e dei denti ma vi troviamo anche il fosforo che è fondamentale per il corretto funzionamento del corpo. Contengono anche la vitamina B12 che favorisce il sistema nervoso e la vitamina A che migliora il sistema immunitario e sono considerati da tutti un alimento genuino e fresco. Ma occhio bisogna conoscere bene anche i pro e i contro.

I formaggini fanno quindi male? Sì, perchè molte volte contengono sostanze che non hanno niente a che fare con i formaggi e che fanno molti danni al nostro orgnismo. Come fa notare Cefalunews "bisogna leggere con molta attenzione l’etcihetta e scegliere quelli che contengono solo formaggio: per non avere problemi con la salute bisogna evitare quelli che contengono l’E250 che è un conservante che distrugge la microflora intestinale soprattutto nei bambini e porta infezioni".

"Quando si comprano i formaggini bisogna leggere con attenzione le etichette e non prendere quelli che si allontanano di molto da questi ingredienti: latte, caglio e sale; non ci deve essere lo zucchero e nemmeno grassi saturi come acido palmitico e miristico perchè non salutari e aumentano i livelli di colesterolo: non bisogna prendere i formaggini che fra gli ingredienti hanno il burro e il latte scremato in polvere. Attenzione ai formaggini che contengono additivi come i polifosfati che favoriscono la loro spalmabilità ma impediscono la normale calcificazione ossea". La marca di formaggini che fa male al cuore e alla glicemia, chiosa il sito online, sono "quelli che fra gli ingredienti hanno i polifosfati che vanno sotto il nome di fosfati di calcio o di sodio oppure citrati di sodio e di potassio".