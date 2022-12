Il cane azzanna galline: uomo lo lega all’auto e lo trascina fino a ucciderlo

Leccre, un cane azzanna le sue galline: un anziano lo lega all’auto e lo strascina fino ad ammazzarlo

Ha azzannato due galline nel suo giardino, e per questo l’ha ucciso, nel modo più atroce possibile. Un anziano di Cocumola, la frazione di Minervino di Lecce, si è sbarazzato così di un cane, reo di essersi introdotto nella sua proprietà attaccando i volatili: legandolo con una corda alla propria auto e partendo in direzione delle campagne di Santa Cesarea Terme, trascinandolo.

Un tragitto lungo, infinito, che è costato la vita al povero animale, un pastore maremmano morto barbaramente a causa delle gravi ferite riportate. Sono stati i volontari dell’associazione “Guardie per l’ambiente” a sorprendere per strada la vettura e notare il cane legato al bagagliaio. A colpi di clacson hanno quindi invitato l’anziano a fermarsi, poi hanno allertato i Carabinieri e il personale veterinario dell’Asl. Il corpo dell’animale è stato portato via dalla strada da una ditta specializzata, e l’uomo è ora indagato in stato di libertà per uccisione di animali su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.