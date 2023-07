Il caso Lampedusa, 4 donne incinte hanno perso il bimbo. Scatta la denuncia

Lampedusa, il Poliambulatorio della morte: aperta un'inchiesta

Si torna a parlare di Lampedusa, ma questa volta i migranti non c'entrano. Il caso riguarda il Poliambulatorio dell'isola e una sospetta vicenda di malasanità. Una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza ha perso il bambino che portava in grembo. Ma non è il primo caso, bensì il quarto in poco tempo. L'ultimo è avvenuto ieri. Una trentenne - riporta Tgcom 24 - è stata due volte al Poliambulatorio dell'isola: nella prima occasione, alle 9 circa, è stata rassicurata dai medici; ma dopo un'ora e mezza, la donna - che è anche consigliere comunale - ha fatto ritorno nella struttura sanitaria dove è stato accertato che i battiti cardiaci del piccolo erano lenti.

Con l'elisoccorso del 118, la lampedusana ha lasciato l'isola alle ore 13, quando forse era ormai troppo tardi. E' stata trasferita all'ospedale "Civico" di Palermo dove i medici hanno accertato che il piccolo era morto. La rabbia del marito: pronti a denunciare. Una tragedia. L'ennesima che si verifica a Lampedusa dove, da gennaio, ci sono già stati tre casi analoghi. Francesco, il marito della donna, adesso attende di acquisire le cartelle cliniche per poter far scattare la denuncia.