Moro, foto sbagliata sui manifesti: gaffe a Maglie, paese dello statista

Il comune di Maglie ricorda Aldo Moro, ma nei manifesti c’è la foto di Fabrizio Gifuni, l’attore che lo ha interpretato

Il comune di Maglie, in provincia di Lecce, ha voluto ricordare Aldo Moro in occasione dell'anniversario del suo rapimento e della sua morte. Hanno creato dei manifesti per commemorare il politico e il giurista italiano scomparso 46 anni fa, ma c'è stato un piccolo problema: sulla locandina non è stata messa la foto di Aldo Moro, bensì quella di Fabrizio Gifuni!

Sì, proprio l'attore che ha interpretato il ruolo di Moro nel film "Esterno Notte" di Marco Bellocchio. Un errore che di sicuro ha fatto sorridere i più quando si sono accorti dello scambio di persona!

Immediate le scuse del sindaco di Maglie, Ernesto Toma: “Chiedo scusa. Aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo! A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’Amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto comunque scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini“.