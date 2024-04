"Amazon Go" è flop: supervisori in India per controllare clienti in Usa

"Amazon Go", il flop del colosso dell'e-commerce: supervisori in India per controllare clienti in Usa

Amazon ha deciso di rimuovere i cassieri dai suoi store, avvalendosi dell'intelligenza artificiale: questa tecnologia, basata su telecamere e sensori sugli scaffali, permette ai clienti di fare la spesa e uscire dal negozio senza passare per la cassa, ricevendo successivamente l'addebito e la ricevuta tramite un'app.

Come spiega Gambero Rosso, nonostante le premesse tecnologiche, l’elemento umano in "Amazon Go" era determinante. Svariati dipendenti delocalizzati in India, infatti, svolgevano una verifica sulla verifica dell'acquisto dei consumatori.

Il fattore umano e il flop dell'Ai

Come riportato da The Information, agenzia di stampa focalizzata sull’industria tecnologica, più di mille dipendenti con sede in India guardavano le telecamere e i filmati registrando manualmente gli acquisti effettuati dai clienti. Il Guardian ha fatto sapere che un dipendente ha dichiarato che a metà del 2022 circa il 70% delle vendite effettuate nei negozi "senza cassiere" è stato esaminato dai dipendenti con sede in India. Tuttavia, un portavoce di Amazon ha fatto sapere che «la caratterizzazione del ruolo e del numero di revisori umani non è accurata».

Secondo quanto riferito a The Information, nei supermercati del colosso dell’e-commerce verranno usati sempre di più i Dash Cart: carrelli della spesa con degli scanner che permettono di fare acquisti senza passare per la cassa.