Napoli, il vicino le diede fuoco dopo una lite: donna muore dopo 47 giorni di agonia

È morta dopo un mese e mezzo di agonia Antonella Iaccarino, la donna finita in ospedale con ustioni in tutto il corpo dopo una lite condominiale nel Napoletano. Aveva 48 anni e dallo scorso 5 settembre era ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo che il suo vicino di casa, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, l’aveva cosparsa di liquido infiammabile per poi darle fuoco. Il tutto, pare, per un lenzuolo steso che ostruiva l'ingresso dell'uomo nel suo box, a Quarto, nel Napoletano.

La donna era stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata e con ustioni di terzo grado su metà del corpo. La sua situazione appare subito complicata ai medici. Per l'aggressore, erano scattate le manette dei carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. La salma della donna è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici.

LEGGI ANCHE: Donna accoltellata alla gola dal figlio 13enne nel Modenese