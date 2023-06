Ilaria De Rosa, hostess arrestata in Arabia Saudita: condannata a sei mesi

Caso Ilaria De Rosa, la 23enne trevigiana è detenuta a Jeddah dal 4 maggio scorso

Non è bastata la deposizione davanti al giudice, in cui ha professato nuovamente la propria innocenza. Ilaria De Rosa, la 23enne hostess di Resana, paese della provincia di Treviso, arrestata il 4 maggio a Gedda, Arabia Saudita, in seguito di una "retata" a casa di amici dove si trovava cena, è stata condannata a sei mesi di carcere per possesso di stupefacenti: un anno e sei mesi la pena inflitta agli altri tre coimputati.

Il dispositivo - come si legge sul sito corrieredelveneto.corriere.it - verrà depositato entro cinque giorni e De Rosa avrà un mese per presentare appello. La giovane trevigiana resta in carcere: la legge saudita non prevede la sospensione condizionale della pena, tanto più che alla hostess non è stata riconosciuta alcuna attenuante. La pena, qualora dovesse diventare definitiva, dovrebbe inoltre essere scontata in un carcere del paese arabo, dal momento che non esistono accordi giurisdizionali con l'Italia che permettano all'imputata di essere trasferita in un penitenziario nel nostro Paese.