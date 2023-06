Impagniatello e giustizia riparativa, "potrà incontrare i genitori di Giulia"

Il criminologo Adolfo Ceretti ad Affari: "Vi spiego perchè la giustizia riparativa è una rivoluzione"

Vittima e carnefice, legati dal filo del reato. Ma anche persone, i cui destini si sono incrociati e il cui “legame sociale” già esistente o meno, si è spezzato. La cronaca lo testimonia: il delitto di Giulia Tramontano, uccisa per mano del fidanzato con oltre 37 coltellate, e il duplice omicidio del napoletano, dove Raffaele Caiazzo ha ammazzato genero e nuora sono solo gli ultimi casi in cui la contrapposizione tra l’autore dell’offesa e le vittime è sempre più marcata; ma anche dove la relazione tra i due è sempre più stretta.

Casi dove una “ricomporre” il male commesso sembrerebbe impossibile, dove anche solo pensare di “riparare” appare fuori dalla realtà. Ma è davvero così? La recente Riforma Cartabia ha disciplinato in modo compiuto un istituto che prima era solo abbozzato, quello della Giustizia riparativa.

Affaritaliani.it ha cercato di capire meglio di cosa si tratta con Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e coordinatore scientifico dell’Ufficio di mediazione penale di Milano.

Per quali reati è possibile avviare un programma di giustizia riparativa?

I programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Anche per omicidi, violenze sessuali, sequestri di persona. Ovviamente questo principio di carattere generale va temperato in base a una serie di altri articoli.

Chi può chiedere di avviare un percorso di giustizia riparativa?

Non è solo il giudice che invia, ma anche la stessa vittima può chiedere di promuovere un percorso di giustizia riparativa. Non è impensabile, ed è successo più di una volta che sia stata la vittima a farsi promotrice del cammino riparativo. In più di un’occasione, in caso di omicidi, sequestri di persona … o in casi molto gravi di violenza. Occorre superare il pregiudizio che le vittime non desiderino incontrare i responsabili di crimini efferati, perché proprio le vittime possono avere interesse a incontrare e fare delle domande decisive a chi ha inferto il male. Solo chi lo ha commesso, infatti, è depositario di alcune verità che possono essere decisive per elaborare adeguatamente le esperienze traumatiche vissute.