Incidente in Giordania, muore la dottoressa star del quiz in tv

Incidente in Giordania, muore Lucia Meneghini: star del quiz in tv

Lucia Menghini, dottoressa di 31 anni di Foligno, è morta in seguito a un incidente stradale in Giordania. Gravemente ferite le due sue compagne di viaggio, che attualmente si trovano ricoverate in terapia intensiva nell’ospedale di Ammam. Tutte e tre le giovani coinvolte sono tirocinanti anestesiste. Sono in corso gli accertamenti sulle cause e le modalità dell’incidente, che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di sabato. Le tre amiche sarebbero dovute rientrare dal viaggio domani.

Chi era Lucia Menghini, la campionessa di “Reazione a catena”

Lucia Menghini era conosciuta in quanto campionessa del quiz televisivo di Rai 1 “Reazione a Catena”, a cui aveva partecipato con la squadra delle Pignolette, vincendo diverse puntate. Il conduttore Marco Liorni ha scritto su Instagram : “Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a “Reazione a Catena”, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

