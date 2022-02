Infermiera, schianto in auto, "stanca morta. Smonto e poi ho pure la notte"

Infermiera morta. Il fidanzato: "Faceva turni massacranti. Non è umano"

La morte dell'infermiera 26enne del Brindisino che si è schiantata contro un palo con la sua auto, dopo un doppio turno di notte in ospedale, continua a far discutere. "Ho finito ora, sono stanca morta". L’ultimo messaggio di Sara Viva Sorge al fidanzato, pochi minuti prima del tragico incidente. I suoi 26 anni - si legge sulla Stampa - si sono fermati contro un palo dell’illuminazione, dopo due turni di notte consecutivi. Lavorava come infermiera da venti giorni. La sera prima aveva mandato un vocale all’amica: "Secondo te è normale? Oggi smonto e devo fare pure la notte».

Sara - prosegue la Stampa - avrebbe compiuto 27 anni tra pochi giorni. Stava rientrando all’alba dal turno di notte nella struttura della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica. Il padre, insospettito dal ritardo, era andato a cercarla. E l’aveva trovata senza vita a pochi chilometri da casa. I sindacati hanno subito parlato di «turni massacranti», mentre la clinica ha espresso «sgomento per l’accaduto», parlando di «una tragedia tanto grande quanto inaccettabile». Il fidanzato: "Non è umano avere questi ritmi di lavoro".

