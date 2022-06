Ita Airways lancia i nuovi spot Destination: You

La compagnia Ita Airways lancia la campagna pubblicitaria Destination: You

La compagnia di bandiera italiana Ita Airways ha appena lanciato una serie di spot pubblicitari firmati da VMLY&R con planning GroupM. I filmati raccontano i ricordi, le emozioni e i sogni, che lasciano i viaggi compiuti e quelli che un giorno speriamo di fare. Da quest'idea è nata la serie di spot Destination: You. In particolare, la nuova pubblicità sviluppata da VMLY&R. è ispirata alla people centricity, uno dei valori che caratterizza la compagnia sin dalla sua nascita.

Nella serie di filamti sono raccontate le storie di alcuni passeggeri che volano con Ita Airways: c’è chi viaggia per raggiungere il suo amico d’infanzia, chi torna a visitare la città che ha visto sbocciare un amore, chi parte per inaugurare un nuovo capitolo della propria vita. Scopriremo così che dietro a ogni esperienza di volo ci sono valori come amicizia, amore, famiglia, che rendono ogni viaggio un momento davvero speciale.

