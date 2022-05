Johnny Depp-Amber Heard, tutto il processo su Nove dal 25/5

E' il processo d'America che sta scuotendo Hollywood, su Discovery+ e prossimamente su Tv Nove, in onda il documentario che racconta Johnny Depp contro Amber Heard

Il processo Johnny Depp contro Amber Heard non finisce di stupirci, a suon di racconti inediti correlati da video e foto raccapriccianti di violenze, dove il mondo intero si chiede: fino a che punto sono disposti a arrivare i due? Sicuramente, molto dobbiamo ancora vederlo e come se non bastasse, si aggiunge il documentario, disponibile su Discovery+ da oggi e che anadrà in onda per il ciclo Nove racconta da mercoledì 25 maggio, in prima serata sull'omonimo canale.

Ogni giorno si aggiungono nuovi dettagli sul processo in corso, che ha come protagonisti l'attore de I Pirati dei Caraibi, Johnny Depp e la sua ex, l'attrice e modella Amber Heard. In particolare, Depp ha intentato una causa contro la 36enne per un articolo del 2018, dove lei sul Washington Post, attraverso una lunga lettera affermava di aver subìto violenze coniugali senza però nominarlo direttamente. Così, lui l'ha citata per diffamazione, chiedendole 50 milioni di dollari; a sua volta, la signora Heard, ne ha chiesti 100 per le violenze subìte.

Cosa vedremo? Sappiamo che è diviso in due parti ed è un approfondimento dell'intera vicenda, che sta letteralmente catturando l'attenzione pubblica a livello mondiale. A qunto pare, i due anni di matrimonio della coppia sono stati ricchi di violenze consumati all'interno delle quattro mura domestiche. I due sono molto bravi a fornire le prove di quanto si accusano, tra sms, foto e video shock, attraverso questo processo conosciamo cosa si nasconde dietro le loro brillanti carriere da attori.

A presentare le testimonianze in aula sono gli avvocati che rappresentano entrambe le parti, David Sherborne e Sasha Wass QC. Questa è una fase molto delicata, dove Depp accusa di diffamazione la ex moglie Amber Heard. Ricordiamo che il processo precedente era finito con un verdetto finale contro Johnny Depp. Il documentario, quindi, racchiude un'analisi unica di ciò che è realmente accaduto dietro i titoli dei giornali ed esplorare l’importante e complessa questione degli abusi domestici.

