Kit del suicidio venduto online dal Canada: in Italia c'è la prima vittima

Dal Canada all'Italia: venduti online nove kit del suicidio. Tra questi una prima vittima in Trentino

"Kit del suicidio a base di maschere facciali e nitrito di sodio" sono stati venduti dal Canada in tutto il mond, Italia compresa. A lanciare l'allarme è l'Interpol canadese che ha riferito di aver già bloccato "diversi siti internet" riconducibili all'uomo che ha pianificato tutto questo, il 57enne Kenneth Law, un sedicente chef di Toronto.

Così la morte è arrivata, spedita tramite pacchi postali, anche in alcune abitazioni italiane - nove, per l'esattezza. Tra gli acquirenti, c'è già anche una prima vittima: in Trentino una donna si sarebbe tolta la vita utilizzando questo kit del suicidio. Si tratta di una 63enne della Valsugana, in provincia di Trento. Vani i tentativi di soccorso, nonostante la telefonata dei genitori della donna al 112 e l'intervento dei carabinieri. Ora l'Interpol ha fatto scattare una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di rintracciare gli altri otto acquirenti italiani, residenti in diverse località della penisola. La polizia criminale ha già allertato tutte le questure e le compagnie dei carabinieri.