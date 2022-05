L'hotel Plaza passa dal suocero di Conte alla multinazionale Four Seasons

Il Plaza venduto alla multinazionale "Four Seasons"

Il Plaza di Cesare Paladino, suocero di Giuseppe Conte, cambia proprietario. Secondo un'indiscrezione di Dagospia, lo storico hotel di via del Corso a Roma sarebbe stato venduto alla multinazionale "Four Seasons".

In base ai dati di bilancio 2020 dell'Unione esercizi alberghi di lusso, la società di gestione dell'Hotel Plaza, si rilevava una perdita operativa di 8,5 milioni di euro che non poteva essere coperta con risorse di anni precedenti. Secondo la testata Il Tempo, la perdita sarebbe rimasta in sospeso, senza portare i libri in tribunale, proprio grazie a un decreto Covid a firma di Conte.

La storia recente dell'albergo, secondo quanto apparso su La Repubblica, era imbrigliata in diatribe tra i parenti/proprietari: nello specifico, il fratellastro di Olivia, la compagna di Conte, aveva chiesto che le sue quote venissero liquidate: “Loro vivono nell’oro, io senza un soldo", così si era espresso il 52enne Shawn Rolf John Shadow, protagonista di questa storia fatta di recriminazioni, avvocati e asset societari.

E ora, post Covid, si intravede la fine della questione.

