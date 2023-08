Lido di Venezia, la vacanza è un salasso. Per le "capanne" servono 900 euro

Lido di Venezia, per prenotare una delle famose "capanne" si spendono oltre 900 euro tra cabina, parcheggio e traghetto

Questa è un'estate dispendiosa per gli italiani e alcune località turistiche sono diventate praticamente inavvicinabili a causa dei prezzi troppo elevati. E' il caso del lido di Venezia, dove una delle famose "capanne" in prima fila centrale può costare fino a 515 euro al giorno. La spesa negli ultimi 4 anni è salita del 20% ma non finisce qui.

Bisogna aggiungere anche il parcheggio dell'auto che al coperto tra il Tronchetto e Piazzale Roma può costare fino a 45 euro al giorno.

Chi vuole raggiungere il lido di Venezia in macchina deve prendere il traghetto che costa dai 13 ai 26 euro per il veicolo (solo una tratta) e altri 9,5 euro per ogni passeggero, autista compreso. L'anno scorso si pagavano 7,5 euro (+26%). Non a caso, come sottolinea il Corriere della Sera, le prenotazioni in Veneto sono calate del 74%.