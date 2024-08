Liguria, Toti a Spinelli sulla diga di Genova: "Macché cinesi, vincerà Salini". Intercettazioni

Inchiesta Liguria, le intercettazioni sulla diga di Genova finiscono alla Procura europea

Prosegue l'inchiesta della Procura di Genova relativa alla presunta corruzione che coinvolge tra gli altri anche l'ormai ex presidente della Liguria Giovanni Toti e l'imprenditore del porto ed ex presidente del Livorno calcio Aldo Spinelli. Spunta una nuova intercettazione che oltre a essere nel fascicolo dei pm di Genova finirà anche all’Eppo, la Procura europea che ha già aperto un fascicolo sulla nuova diga. Il file audio, infatti, - riporta La Repubblica - riguarda proprio la nuova infrastruttura del porto di Genova. La conversazione, intercettata dalla Guardia di Finanza, è proprio tra Toti e Spinelli ed è datata 28 settembre 2021. Spinelli - in base a quanto risulta a La Repubblica - attacca parlando della nuova diga, la mega opera in costruzione a Genova, cantiere da un miliardo e 300 milioni finanziato con le risorse del Pnrr.

È preoccupato: "Ti ho visto a Rai3 ma della diga non ne parlate mai, ma parte sta diga o no?". Toti lo rassicura: "La diga è fatta... è già in gara". Poi, dopo che l’imprenditore paventa il rischio che a vincere siano "i cinesi", ecco che Toti si sbilancia: "Sappiamo già anche chi la fa però non te lo..." ride Toti. Che poi precisa: "Secondo me vince Salini Fincantieri". Previsione azzeccata, visto che il mega cantiere è stato affidato al consorzio oggi chiamato "PerGenova Breakwater". Formato in primis - riporta La Repubblica - dalla cordata che aveva già realizzato il nuovo ponte Genova San Giorgio: Webuild e Fincantieri Infrastructure, questa volta in alleanza con Fincosit e Sidra. La scelta più gradita anche a Spinelli: "Speriamo che vincano quelli del ponte... perché hanno dimostrato di essere veramente imprese come si deve speriamo".