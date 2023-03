Allarme listeria nella carni di manzo e cavallo: ecco i marchi colpiti

Listeria nella carne di manzo e cavallo: i lotti richiamati dal Ministero della Salute

L'avviso di richiamo di prodotti a base di carne di manzo e cavallo a marchio Rossato e Brunello è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute, con l'avvertenza «di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto di acquisto»

Alcuni lotti di prodotti a base di carne di bovino e di cavallo sono stati ritirati dal mercato per il rischio di contaminazione da listeria. Il richiamo in via precauzionale riguarda in particolare i marchi Rossato e Brunello, prodotti dall'azienda Coppiello Giovanni, ed è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute, con l'avviso "di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto di acquisto".