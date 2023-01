Lollobrigida, aperto il testamento: figlio e assistente si dividono l'eredità

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: il figlio e l'assistente si dividono l'eredità, ma...

Metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l'altra metà all'assistente Andrea Piazzolla, così come "la legge permette". Sarebbero queste le volontà di Gina Lollobrigida, l'attrice scomparsa il 16 gennaio scorso all'età di 95 anni. Il testamento è stato reso noto oggi. A confermare all'AGI le volontà dell'attrice fonti vicine alla famiglia.

"Non prenderò neanche un centesimo" dell'eredità lasciata da Gina Lollobrigida: "ho già detto che desidero che la mia parte sia messa a disposizione per quello che sono i suoi desideri. Quindi anche questa mia parte sarà messa all'interno del trust" che ha voluto per promuovere le sua attività. Lo ha detto a La vita in diretta, su Rai 1, Andrea Piazzolla, ex segretario e factotum di Gina Lollobrigida, auspicando che altrettanto faccia il figlio dell'attrice, Milko Skofic.