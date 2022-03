Loro Piana, indagati gli eredi: "Tasse non versate nella cessione ad Arnault"

Il caso Loro Piana: per fisco e pm non tutte le tasse furono versate sulla cessione ad Arnault

Gli occhi del fisco e degli inquirenti italiani si posano su Loro Piana e in particolare sull'operazione che ha portato alla cesione dell'80% del marchio italiano ad Arnault per 2 miliardi nel 2013. Secondo il Fatto Quotidiano, "per Fisco e pm non furono versate tutte le tasse. Ora le hanno restituite". Spiega il Fatto: "Scambi societari, rivalutazioni gonfiate, fatture retrodatate. Il tutto per mettere in piedi una frode fiscale miliardaria: non pagare le imposte dovute per la vendita della società di famiglia, uno dei gioielli della moda italiana".

Si tratta questa dell’accusa a cui devono rispondere "una decina di componenti della famiglia Loro Piana, simbolo dell’omonima azienda tessile diventata famosa nel mondo per i suoi indumenti di lana e cashmere", racconta Stefano Vergine. "La procura di Milano e l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto ricostruito dal Fa tto, pensano però che in questo caso i venditori non abbiano dichiarato al Fisco buona parte dell ’incasso ottenuto: all’a ppello manca un imponibile pari a 1,5 miliardi di euro".

Conclude il Fatto: "Le posizioni dei singoli indagati non sono ancora state definite dalla Procura, che potrebbe in teoria decidere per la richiesta di archiviazione, il rinvio a giudizio o il patteggiamento. Nel frattempo è stato concluso l’accer - tamento fiscale avviato dall’Agenzia delle Entrate, in particolare dalla direzione generale del Piemonte e da quella provinciale di Vercelli. Dalle informazioni raccolte, i componenti della famiglia Loro Piana hanno aderito pagando al Fisco circa 195 milioni di euro".

Leggi anche: