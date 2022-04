Madre e figlia scomparse da Brescia. Le ritrovano incoscienti e nude a Pisa

Madre e figlia nude in auto. Sotto choc ma senza segni di violenza

Madre e figlia di 40 e 8 anni sono sparite a Pasqua senza dare spiegazioni da Brescia. Le hanno ritrovate a Pisa, nude all'interno della loro auto, in chiaro stato confusionale. Sono state ricoverate in ospedale in via precauzionale. La sorella della donna, che è separata dal marito, aveva presentato regolare denuncia. La vicenda è oscura. Secondo gli inquirenti non sarebbe da escludere che si sia trattato di un allontanamento volontario per motivi ancora da accertare. E si vocifera anche del presunto coinvolgimento di una qualche setta religiosa. Resta il giallo dei vestiti e del cellulare.

La 40enne non è riuscita a chiarire come e perché abbia raggiunto in auto la darsena pisana, un'area destinata alle attività della nautica. Quando un vigilante durante la sua perlustrazione notturna ha notato la vettura con le due donne a bordo ha immediatamente dato l'allarme al 118 e alle forze dell'ordine. Madre e figlia sono in buono stato di salute, ma pare che entrambe non abbiano proferito parola, in stato di choc. Subito avvisati i famigliari, che da Brescia le hanno raggiunte in poche ore. I vestiti sono stati ritrovati nei pressi dell'auto, sui corpi non ci sono segni di violenza.

