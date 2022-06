Presunta crisi tra Mahmood e Blanco, non si parlano più

Mahmood e Blanco sono ai ferri corti? Secondo i ben infomati, i vincitori del Festival di Sanremo 2022, con il brano Brividi, non si sarebbero rivolti una sola parola durante il loro ultimo incontro.

Soprattutto, le voci diventano sempre più insistenti e parlano addirittura di una lite tra i due. Precisamente, durante il Radio Zeta Future Hits non si sarebbero neanche rivolti la parola. I due cantanti, al momento, non hanno rotto il silenzio per dare spiegazioni in merito alla vicenda e i fan sono sempre curiosi di sapere cosa è accaduto.

Mahmood e Blanco, presunta aria di crisi, non si rivolgono più la parola

Nei mesi scorsi, però, Blanco aveva rivelato scherzosamente di aver avuto alcune discussioni con Mahmood, ma i due avevano anche affermato pubblicamente di avere un ottimo rapporto. Infatti, Blanco aveva dichiarato durante un'intervista a Radio2: "Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no".

"Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria dai andiamo spacchiamo, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario", conclude Blanco.

