Maniaco travestito da Sailor Moon si masturba nel parco

Roma, maniaco travestito da Sailor Moon: avvicina i bambini al parco

Un uomo si traveste da Sailor Moon per avvicinare i bambini al parco. È il maniaco dei Parioli, dove negli ultimi giorni è stato avvistato vestito di maglietta bianca e gonnellino e con in testa una parrucca. La segnalazione è partita da alcuni abitanti della zona, che hanno filmato dei brevi video per testimoniare la figura inquietante.

L'uomo in realtà si traveste da Salor Mercury, una delle protagoniste del fortunato manga ideato dal fumettista giapponese Naoko Takeuchi, che racconta le gesta di una ragazza che, insieme alle amiche, combatteva il male per riportare il bene sulla terra.

Al momento non sono state presentate denunce, e il maniaco non è stato ancora identificato. L’uomo sarebbe stato identificato in diverse zone, sempre in prossimità di scuole.

