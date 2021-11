Manovra, tremenda beffa per L'Aquila. Tolti tre milioni di fondi per il sisma

L'Aquila, il sindaco: "Nella prossima manovra tagliati 3 milioni al nostro comune"

"Nella prossima legge di Bilancio è previsto un taglio di tre milioni al Comune dell'Aquila". A lanciare l'allarme è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi avuta la notizia della bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato del provvedimento di prossima discussione al Senato. "Diminuisce da dieci a sette milioni lo stanziamento straordinario volto a compensare le minori entrate e le maggiori spese legate al terremoto 2009, con queste ultime moltiplicatesi nel corso degli anni. Ho immediatamente interessato gli uffici tecnici del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e i parlamentari che realmente tengono a questo territorio - spiega il primo cittadino -. E la riproposizione dello stesso copione dello scorso anno, con il Pd che a ridosso del Natale aveva avallato la norma con cui veniva diminuita la dotazione finanziaria per il bilancio dell'ente comunale. Un oltraggio a cui fu posto rimedio solo con una battaglia in extremis, di notte, con una correzione formulata a penna sul testo poi approvato dal Parlamento".

L'Aquila, polemica tra il sindaco di Fdi e la deputata Pd Pezzopane

"Anziché esultare per l'istituzione del Centro nazionale del Servizio civile universale in città, che già a settembre avevo concordato con il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, Stefania Pezzopane inizi a concentrarsi sulle esigenze e problematiche della città. Non risulta essersi interessata delle proposte e dei solleciti arrivati dal Comune dell'Aquila, concordati con tutti i comuni del cratere, tanto per la questione del contributo per il bilancio quanto, ad esempio, per il riconoscimento degli indennizzi alle aziende impegnate nella ricostruzione a seguito dell'aumento delle materie prime nell'edilizia. Questioni reali, che incidono sulla quotidianità di famiglie e imprese, che nelle inconsistenti dichiarazioni dell'esponente Pd non vengono, per comodità o poca conoscenza della materia, mai riportate".

"L'unica buona notizia è che, per la prima volta, la città dell'Aquila è citata nella fase di stesura della Legge di Bilancio dello Stato. Un risultato ottenuto grazie ai buoni rapporti con gli uffici del premier Draghi e del ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta, che consentirà di non dover ricorrere alle sminuenti e umilianti questue natalizie per ottenere ciò che questa terra legittimamente rivendica e che hanno visto, ogni volta, l'onorevole Pezzopane ricoprire costantemente un ruolo defilato e mai incisivo".

L'Aquila, la replica di Pezzopane: "Il fondo si riduce perché si sta tornando alla normalità"

Non ci sta la deputata aquilana Stefania Pezzopane: «Il sindaco Biondi utilizza ogni scusa per fare una mediocre campagna elettorale (le Comunali ci saranno nella prossima primavera, n.d.r.) dando peraltro i voti ai ministri». Pezzopane ha voluto rispondere, come riporta il Messaggero, alla polemica sollevata con un approccio «contraddittorio e ipocrita» da Biondi e ha spiegato, in una conferenza stampa, che la riduzione è stata operata dal Mef in base ai parametri relativi all'avanzamento della ricostruzione come si evince dalla relazione tecnica dello stesso Mef. Peraltro, ha ricordato la deputata dem, «il fondo è andato in questi anni riducendosi proprio in virtù del progressivo ritorno alla normalità. Si cominciò infatti con i 30 milioni di 2011 per scendere a 26 milioni nel 2012 e 2013, poi 24 milioni e mezzo nel 2014; 17 nel 2015; 16 milioni nel 2016 per scendere a 12 nel 2018; 10 milioni negli esercizi 2019, 2020 e 2021, infine 7 milioni per il 2022».