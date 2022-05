"Massimo Ranieri caduto nel vuoto dopo elogio al vaccino". Bufera su senatrice

Massimo Ranieri dimesso dall'ospedale dopo la caduta sul palco mentre si esibiva, a riposo per 20 giorni

L'artista Massimo Ranieri è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato ricoverato ieri sera dopo la caduta dal palco Diana dove si stava esibendo. Ha riportato una frattura costale alla VII costa destra e qualche escoriazione sparsa per il corpo. Dopo il secondo bollettino le condizioni sono apparse in netto miglioramento e per questo e' stato deciso per le dimissioni con una prognosi di almeno venti giorni.





L’incidente è stato accompagnato da una polemica scatenata da un post della senatrice Laura Granato, ex M5s e no vax che su Twitter ha commentato: “Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”.

"La senatrice Laura Granato dovrebbe vergognarsi delle sue posizioni oscurantiste e chiedere scusa. Dopo due anni di una pandemia drammatica, che stiamo sconfiggendo proprio grazie ai vaccini e alla scienza, le sue affermazioni sull'infortunio di Ranieri sono davvero intollerabili e fuori luogo. Auguri di pronta guarigione, Massimo". Lo dichiara il deputato dem Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.

