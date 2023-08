Massimo Segre, non solo le nozze saltate: aperta un'indagine sulla sua azienda

Massimo Segre, nuovi guai. Mentre lui è a Zanzibar la sua azienda finisce sotto inchiesta. Seymandi: "La sua è stata una pagliacciata"

Non si spengono le polemiche sulle nozze saltate causa tradimento pre-matrimoniale tra il finanziere Massimo Segre e la sua ormai ex fidanzata Cristina Seymandi, lasciata pubblicamente e accusata di averlo 2cornificato". Il video della festa di fidanzamento è ormai virale, ma i guai per Segre non finiscono qui. La Procura di Torino, infatti, ha aperto un fascicolo a suo carico, mentre lui è a Zanzibar, si scopre - riporta Repubblica - che c’è un’inchiesta su una sua azienda, la Directa Sim. Si tratta di una delle prime società che ha offerto online il servizio di trading. L’accusa della procura di Torino è duplice: abusivismo finanziario e bancario. La società avrebbe intermediato crediti tra istituti senza l’autorizzazione. A giugno la Guardia di Finanza ha perquisito la sede. E ha indagato otto persone.

Tra questi lui, come presidente, e un altro amministratore. Il giro d’affari è stato quantificato in ottocento milioni di euro. Il guadagno sarebbe derivato dalla differenza tra interessi passivi ed attivi. Ovvero tra quelli applicati dalle banche che affidavano all’intermediaria i patrimoni e quelli del prestito successivo. Il sospetto degli investigatori è che le provvigioni siano andate a “segnalatori di pregio”. Ovvero figure di intermediari che avrebbero girato il denaro, attraverso ufficialmente delle consulenze, a due società. Che però sono riconducibili ad un amministratore di Directa e a un altro manager. Cristina Seymandi è consigliera di Directa Sim. Ma con l’ex compagno condivide anche la Fondazione Molinette Onlus.