Maturità 2022, cambiano le regole: tornano le prove scritte. Tutte le novità

Maturità 2022, le regole da Covid si fanno da parte: tornano le prove scritte di italiano e seconda prova

Sta per tornare la cara vecchia maturità, questa volta con le regole originali. Dopo due anni in cui il gioco era stato dettato dalla pandemia, la maturità 2022 torna quasi completamente alla sua formula originaria. Ci saranno infatti di nuovo due scritti da svolgere in presenza: quello di italiano e una seconda prova, diversa in base all'indirizzo di studi. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, che ha anticipato la struttura dei prossimi esami di Stato.

Maturità 2022, tornano la prima prova scritta di italiano e la seconda prova

La sessione d'esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale: sette tracce di tre diversi tipi, sulla linea della prima prova pre-pandemia.

Il giorno dopo, 23 giugno, ci sarà la seconda prova, che verterà sulla disciplina di indirizzo individuata e comunicata dal ministero. La seconda prova, però, sarà predisposta dalle singole commissioni d’esame, per consentire una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe e tenendo conto del percorso intrapreso dagli studenti in questi anni.

Maturità 2022, prova orale: come funziona

Non mancherà ovviamente il colloquio orale, che inizierà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di educazione civica; analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

"Le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma già quest'anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito una maggiore continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno", queste le parole del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Maturità 2022, la commissione d'esame sarà interna

Quello che non cambierà rispetto al recente passato è la composizione della commissione d'esame: sarà formata da sei commissari interni, con solo il presidente esterno.

Maturità 2022, il punteggio d'esame: come funziona

Per quanto riguarda il voto finale, questo sarà sempre in centesimi (al massimo si potrà arrivare a 100/100) e sarà così articolato: il credito scolastico, alla fine del triennio, avrà un peso massimo di 40 punti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto); le tre prove (due scritti più l'orale) avranno un valore di 20 crediti ciascuna.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che saranno svolte, e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Maturità 2022, tornano le vecchie regole: studenti furiosi

"Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un esame senza senso. Così non ci stiamo: se il Ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci". É la reazione della rete degli studenti dopo la pubblicazione delle nuove regole per l'esame di stato 2022.