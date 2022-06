Mery Liviero: da Masterchef a OnlyFans, ma le sue foto vengono rubate

Da Masterchef a OnlyFans ecco l'esordio privato di Mery Liviero - FOTO

Mery Liviero, ex concorrente di Masterchef denuncia di essere stata derubata di alcune sue immagini private che posta sul canale a pagamento OnlyFans. La piattaforma consente agli iscritti di accedere e acquistare i contenuti postati dai loro beniamini. In particolare, sono foto e contenuti d'immagini personali, in qualche caso molto intimi, in altri scopertamente hard.

Ma non è questo il caso della cuoca, Mery Liviero da Masterchef all'esordio su OnlyFans, racconta che quelle immagini sono state rubate da un pirata, e diffuse su varie chat di Whatsapp. Ecco perché è scattata la sua denuncia. La stessa Mery Liviero ha spiegato sui suoi social: "Grazie al lavoro da modella finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video".

Ecco, Mery Liviero da Masterchef all'esordio privato su OnlyFans, come qualcuno le sta rovinando immagine e business, perciò: "La persona in questione verrà contattata spiacevolmente ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale. Fossi in queste persone ora correrei sul forum a rimuovere immediatamente il contenuto in maniera spontanea, considerando comunque che i provvedimenti legali verranno presi in carico. Grazie a tutti gli altri, a quelli che rispettano il prossimo e che mi stanno aiutando a segnalare questi imbecilli". L'hacker ha le ore contate.

