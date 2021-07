Meteo, colpo all'estate. Svolta da lunedì 12 con fresco e piogge. Svolta

Qualcosa di grosso bolle in pentola. Dopo settimane di caldo a tratti soffocante su buona parte dell'Italia, intervallate solamente da un break temporalesco la scorsa domenica, i principali modelli meteo hanno iniziato a fiutare un importante svolta verso la metà del mese.In particolare, sono attese grandi novità per il periodo compreso tra il 12 e il 16 luglio quando una profonda depressione, ricolma di aria fresca e temporali, potrebbe provocare una ferita profonda all'estate che si tradurrebbe nel primo vero pit-stop stagionale.

Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale.

Se sul nostro Paese a farla da padrone in questo inizio di estate è stato l'anticiclone africano, la situazione è stata ben diversa sul Centro-Nord Europa, frequentemente ostaggio di perturbazioni con conseguenti piogge torrenziali, grandinate e persino tornado (il più recente solo pochi giorni or sono sulla Repubblica Ceca). La causa va ricercata in una bassa pressione semi-permanente che staziona alle alte latitudini e che a più riprese invia impulsi instabili che poi vanno ad interagire con le correnti calde ed umide in risalita dal Nord Africa, provocando sconquassi.

Ebbene, nei prossimi giorni uno di questi nuclei perturbati e freddi (cut-off in termine tecnico) inizierà il suo viaggio spostandosi dalla Groenlandia verso il cuore dell'Europa, continuamente alimentato e sospinto da correnti d'aria polari marittime.L'arrivo sul bacino del Mediterraneo di questa imponente e vasta area di bassa pressione è atteso all'inizio della prossima settimana e comporterebbe, se confermato, un crollo delle temperature e, soprattutto, potrebbe innescare un'ondata di maltempo da non sottovalutare.Come spesso accade infatti dopo "fiammate africane" di una certa consistenza, nei bassi strati dell'atmosfera ristagnano ingenti quantità di umidità e calore, ovvero "l'energia potenziale" per lo sviluppo di eventi meteo estremi. Successivamente, al primo refolo fresco e instabile in quota, i moti convettivi (aria calda che sale) favoriscono la formazione di temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandine e in alcuni casi, più rari, anche di trombe d'aria.Quali conseguenze rischierà dunque il nostro Paese la prossima settimana? Forti precipitazioni colpirebbero dapprima il Nord, già a partire da lunedì 12 luglio, per poi estendersi col passare dei giorni anche al resto dell'Italia.Per i dettagli occorre ovviamente aspettare ancora qualche giorno, vista la distanza temporale ancora troppo elevata. Detto questo vi consigliamo di rimanere aggiornati, l'estate potrebbe davvero subire il primo serio stop.



fonte www.ilmeteo.it