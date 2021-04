Meteo Italia, arriva il caldo, quello vero: ecco quando. Temperature fino a...

Il clima in Italia sta per cambiare: basta con il freddo e con il cielo grigio, sono in arrivo il caldo e il sole. Nelle prossime ore ci saranno ancora degli strascichi del maltempo, ma l'anticiclone africano spazzerà presto via tutto. Ecco quando arriva il caldo in Italia secondo le previsioni meteo.

Meteo, quando arriva il caldo in Italia

L'Italia sarà attraversata nelle prossime ore da una perturbazione atlantica che colpirà principalmente il Centro-Sud. Questo fronte instabile avrà però vita breve: nel weekend cambiera tutto! Tornerà infatti l'anticiclone africano, che scalderà il clima su quasi tutte le regioni. In Italia scoppierà il caldo. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che tra giovedì e venerdì le piogge bagneranno le regioni centrali, meridionali e le due Isole Maggiori, anche con isolati temporali e precipitazioni a tratti forti. Al nord il tempo sarà già migliorato con le ultime note instabili (giovedì) soltanto sui rilievi lombardi e del Triveneto (qui anche su pianure adiacenti). Nel weekend la perturbazione abbandonerà definitivamente l'Italia con ultime piogge al Sud. Sul resto del Paese regnerà il sole e le temperature si alzeranno.

Previsioni meteo weekend: arriva il caldo. Temperature fino a...

Nella giornata di sabato le temperature che torneranno a superare i 20°C su gran parte delle città italiane. Domenica l'anticiclone africano si affermerà ulteriormente, regalando una Festa della Liberazione soleggiata e piuttosto calda con temperature che toccheranno punte di 25°C sia al Nord sia al Centro, in particolare a Bologna e Firenze. Al Sud si raggiungeranno i 23°C.

Previsioni meteo weekend: da sabato arriva il caldo

Ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Giovedì 22. Al nord: a tratti instabile al Nordest, ma con piogge solo sui rilievi. Al centro: precipitazioni sparse, più moderate su basso Lazio e Sardegna. Al sud: piogge.

Venerdì 23. Al nord: soleggiato. Al centro: ultime piogge su Sardegna, basso Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: diffusamente instabile con piogge, anche forti.

Sabato 24. Al nord: sole e clima mite. Al centro: bel tempo, caldo. Al sud: piogge al mattino, poi migliora, già sole in Sicilia.

Domenica 25 sole e mite su tutta Italia, altre piogge però da lunedì 26.