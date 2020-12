Cronache

Lunedì, 28 dicembre 2020 - 08:18:00 Neve copiosa, bufere in pianura. Tutta colpa del "cuscino padano" Abbondanti nevicate in corso sul Nord Italia. Città a rischio, ecco quanta neve cadrà regione per regione

Meteo neve Si potrebbe definire la "nevicata perfetta" quella che nella notte ha investito l'Italia, contemporaneamente a un crollo verticale delle temperature. Sulle pianure del Nord si è formato il cosiddetto "cuscino padano", ovvero uno strato di aria molto fredda, prossima al suolo, con temperature ben al di sotto dello zero. Sta nevicando fin sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale ma anche nell'entroterra ligure. I fiocchi di neve hanno raggiunto città come Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Milano, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Brescia, Piacenza, Parma ammantandole di un candido mantello bianco. Il peggioramento si è portato anche al Nordest, dove sta provocando rovesci nevosi soprattutto in Trentino Alto Adige, ma anche sulle pianure di Veneto e Friuli. Entro la fine dell'evento, al Nordovest - scrive ilmeteo.it - ci aspettiamo circa 15/20 cm di accumulo (localmente fino a 30 cm) nelle principali città di pianura. Sulle Alpi centro-orientali oltre gli 800/1000 metri attese vere e proprie bufere con accumuli intorno o superiori al mezzo metro in 24 ore, specie sulle Orobie, Dolomiti venete e vallate di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. ACCUMULI La neve continuerà al Nord-ovest e sulle Alpi con un totale di 15 cm a Milano, 25 a Bergamo, 30 a Piacenza e Parma, 25 a Brescia, 60 in totale sul Trentino e sul Bellunese, meno a Torino. 55/60 cm attesi a Cortina d’Ampezzo.