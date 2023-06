Sposa contro la sorella: "Gli avanzi delle mie nozze usati per il suo buffet"

Dall'inghilterra arriva la storia di una donna la cui sorella ha congelato gli avanzi del suo matrimonio per utilizzarli per il proprio buffet dopo 8 mesi

C'è chi sceglie di fare il rinfresco del proprio matrimonio sul relitto del Titanic e chi invece preferisce fare economia riciclando quello di un parente. Su Reddit, e poi sui tabloid, è stata infatti diffusa la curiosa storia di una donna inglese, che ha raccontato come la sorella per "risparmiare una fortuna" abbia pensato di congelare gli avanzi del suo matrimonio e utilizzarli poi per il rinfresco delle sue nozze.