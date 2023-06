Migranti, la ong Sea Watch disobbedisce e sbarca 39 persone a Lampedusa

39 migranti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, contravvenendo alle indicazioni delle autorità italiane che avevano assegnato il porto di Trapani. Lo rende noto la stessa ong tedesca che si è fatta carico del trasporto: "Il Mrcc Roma ci ha incaricato di dirigerci verso il porto di Trapani - spiegano da Sea Watch - a 32 ore di distanza - non raggiungibile per un assetto come Aurora". Il salvataggio è avvenuto grazie all'equipaggio di Rise Above di Lifeline che aveva individuato il barchino e messo in sicurezza le persone distribuendo giubbotti salvagente.

"Aurora è una motovedetta di 14 metri inadatta a lunghe navigazioni. Per questo si è scelto di sbarcare a Lampedusa, così come fanno le motovedette delle autorità italiane": con queste parole la Sea Watch h spiegato la scelta di portare a Lampedusa i 39 migranti soccorsi la scorsa notte nel Mediterraneo.