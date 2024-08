Migranti, le regole per gli agenti: "Non corteggiate le donne albanesi"

Migranti, 45 agenti italiani in Albania. Le regole surreali che dovranno seguire

Fa discutere il vademecum del ministero di Grazia e Giustizia consegnato agli agenti della polizia penitenziaria che dovranno andare in Albania a controllare i migranti, in seguito all'accordo stipulato tra Italia e Albania appunto. Si tratta di 14 regole scritte a cui gli agenti si trovano attenere. Tra queste spicca quella relativa al comportamento da tenere con le donne albanesi, il ministero si raccomanda di "evitare di corteggiare le donne albanesi. L’uomo che vede la propria donna corteggiata da un altro uomo può reagire in malo modo". Poi - riporta La Repubblica - la norma viene anche ulteriormente specificata, "si tratta di un popolo pudico, nudità o vestiario poco sobrio in pubblico non sono graditi". Ma nel vademecum ci sono anche le indicazioni sul comportamento da tenere al bar e al ristorante. "La consumazione del caffè non è al bancone ma solo seduti". "Nei ristoranti attenersi a quanto previsto dal menù, richieste di cambi non sono gradite".

E, per finire, la raccomandazione delle raccomandazioni: "Prestare attenzione a come si parla, l’italiano lo conoscono quasi tutti gli albanesi". Fa discutere - prosegue La Repubblica - anche il numero di agenti previsto per questo servizio. Quarantacinque persone per una struttura carceraria che potrà contenere al massimo 20 migranti in Albania, quando in Italia non di rado nel turno notturno si contano 7-8 agenti a sorvegliare 400-500 detenuti, "sono un pugno nello stomaco a chi - sbotta il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio - non fruisce di riposi e congedi, e viene sottoposto a turni massacranti".