Migranti, scandalo malagestione a Frontex. Si dimette il capo dell'agenzia Ue

Migranti: accuse di malagestione, lascia il capo di Frontex

Alla fine si è arreso. Fabrice Leggeri, direttore esecutivo e capo di fatto di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha presentato le proprie dimissioni. Decisiva, dopo anni di richieste di dimissioni di parte di gruppi parlamentari e Ong, è stata l'indagine dell'Olaf, l'Ufficio europeo anti-frode, che - secondo anticipazioni dei media - lo accusa di non aver rispettato le regole e di aver mantenuto un comportamento sleale nei confronti dell'Unione europea.

"Noi serviamo le Istituzioni a prescindere dall'individuo. Frontex ha un ruolo che resta estremamente importante nelle nostre politiche", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, senza tuttavia commentare la vicenda che non mette in buona luce l'Unione. "L'offerta di dimissioni dà la possibilita' di chiarire appieno le accuse al fine di creare trasparenza e garantire che tutte le operazioni di Frontex si svolgano nel rispetto del diritto europeo", ha commentato invece un portavoce del governo tedesco. L'indagine dell'Olaf, che certifica una malagestione dell'Agenzia guidata da Leggeri dopo che lo avevano fatto anche la Corte dei Conti europea e un'inchiesta del Parlamento europeo, arriva dopo le accuse di rimpatri illegali (o immediati, pushbacks in inglese) nelle acque greche.

In un'inchiesta pubblicata mercoledì da Le Monde e Lighthouse Reports emerge come tra marzo 2020 e settembre 2021 Frontex abbia elencato i rimpatri illegali dei migranti, giunti nelle acque greche, come semplici "operazioni di prevenzione delle partenze condotte in acque turche". Nella sua lettera di dimissioni, Leggeri conferma di "rimettere il mandato al consiglio di amministrazione, poiché sembra che il mandato di Frontex su cui era stato eletto e poi riconfermato nel giugno 2019 sia, tacitamente, ma di fatto mutato".

