Miss Zimbabwe 2023 è bianca. Scoppia la polemica: "Non ci rappresenta"

L'elezione di Miss Zimbabwe 2023 ha scatenato un putiferio. La vincitrice è bianca con i capelli biondi: "Non ci rappresenta"

Brooke Bruk-Jackson è stata eletta Miss Zimbabwe 2023 ma la cosa non è piaciuta a buona parte della popolazione del Paese africano. La 21enne nata nella capitale Harare è infatti bianca e con lunghi capelli biondi, molto diversa quindi dalla maggior parte dei cittadini dello Zimbabwe che è invece di colore.

Brooke Bruk Jackson Miss Zimbabwe



"Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per servire la nostra gente e per essere l'incarnazione dell'unicità dello Zimbabwe", ha dichiarato Brooke, unica donna bianca sul podio, al momento della consegna della fascia. Sarà lei poi a rappresentare il Paese a Miss Universo il prossimo 18 novembre a El Salvador.

"I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe", ha scritto un utente sui social network. "Troppo bianca per rappresentare un Nazione di persone nere, lei non ci identifica, è una straniera!", ha commentato un altro sotto il post della proclamazione. Si può dire che si tratti di un caso di razzismo al contrario (rispetto a ciò che siamo abituati in Italia).