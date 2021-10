Morisi, "La droga ti piacerà". "Porto un amico, io attivo dominante". Le chat

Morisi, "La droga ti piacerà". "Porto un amico, io attivo dominante"

Il caso Morisi continua a tenere banco. Resta un giallo l'incontro a base di sesso e droga tra l'ex guru dei social della Lega e i due escort gay rumeni. Ma dallechat scambiate su Whatsapp emergono nuovi retroscena inediti. Ad esempio si chiarisce chi possedeva la famosa Ghb, la droga dello stupro. "Poi - si legge sul Corriere della Sera - ti portiamo anche G. Vedrai ti piacerà molto, ti assicuro», dice uno dei ragazzi rumeni in chat a Morisi. Per gli investigatori «G» è Ghb, la «droga dello stupro» che sarà sequestrata nello zaino di Petre. Su questo le versioni dei due ragazzi divergono: Alexander dirà di averla avuta da Morisi, Petre giura di non sapere chi l’abbia messa nello zaino. Evidentemente Morisi capisce al volo che G sta per Ghb. E risponde: «Conosco, non lo faccio da un sacco». E comunque è contento che la portino: «Perfetto» digita sulla tastiera. «Tutto quello che volete. Io anche fornito», scrive. «Tu cosa usi?» lo incalza Alexander. «Oggi c», risponde Morisi. Dove «c» vuol dire la cocaina che i carabinieri hanno poi trovato a casa di Morisi.

La ricostruzione degli orari - prosegue il Corriere - dimostra che per l’incontro a base di sesso a pagamento e droga i due ragazzi sono arrivati a casa di Morisi, a Belfiore, che era ormai l’alba. Quindi non era uno di loro l’uomo che la sera prima una vicina aveva visto entrare verso le 22 a casa di Morisi. Era il pusher della cocaina? La ricerca su Internet Alle tre del mattino Morisi scrive ad Alexander: «Ciao, ti ho visto sul sito, sto cercando per nottata insieme sex & fun, stanotte o domattina. Ospito e ho anche divertimento. Vorrei stare varie ore. Se sei libero ne parliamo. Scusa orario». La risposta arriva subito: «Certo. Quanti anni hai? Dove ti trovi?». Morisi mente sull’età: «Ho 35 anni», e scrive con quale nome si fa chiamare lui su un altro sito di incontri. «Ok, io attivo dominante. Ho pure amico se vuoi, tutta la notte».