Napoli, i ladri ci ripensano: il cagnolino tanto amato torna a casa: "Lo facciamo per Miriam, siamo onesti"

Napoli, "siamo ladri ma onesti". Restituiscono il cane rubato dopo l'appello sui social

Nell'era dei social succede pure questo. "Siamo ladri ma onesti", con questo messaggio le stesse persone che avevano svaligiato una casa a Napoli sono tornate (in parte) sui loro passi. Il proprietario di quell'appartamento, aveva lanciato un appello dopo il furto, che immediatamente aveva fatto il giro del web: "Non rivoglio né il denaro né i gioielli. Restituitemi solo il cane, vi prego", aveva scritto in un post Rosario spiegando quanto quel cagnolino fosse importante per sua figlia Miriam, una bambina di dodici anni costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa di una malattia degenerativa (la Sma, atrofia muscolare spinale). Rosario - riporta Il Corriere della Sera - è andato subito in caserma a denunciare il furto e i carabinieri si sono mossi altrettanto rapidamente, ma lui ha voluto tentare comunque anche la strada dell’appello sui social, pubblicando senza problemi il numero del suo cellulare nella speranza che qualcuno lo contattasse per dargli notizie utili a ritrovare Maui.

E lunedì sera - prosegue Il Corriere - lo hanno contattato quelli che gli avevano svaligiato l’appartamento. Per dirgli che il cane poteva ritrovarlo davanti al suo portone. "Lo facciamo per la bambina", gli hanno detto al telefono. Perché "siamo ladri ma onesti". Rosario è sceso e in effetti sotto casa, legato a una corda fissata al cancello c’era Maui. La giornata di ieri Rosario e Miriam l’hanno dedicata ai ringraziamenti, alle interviste in tv e a rispondere alla valanga di messaggi ricevuti. Oggi invece c’è da portare Maui a lavare e poi dal veterinario: pure lui ha bisogno di aiuto per superare il trauma.