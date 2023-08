Napoli, ucciso un musicista per uno scooter parcheggiato male. Un sospettato

Napoli, musicista dell'orchestra Scarlatti Camera Young ucciso con un colpo di pistola. La vittima aveva 24 anni

Aveva da poco compiuto 24 anni Giovambattista Cutolo, il musicista membro dell'orchestra Scarlatti Camera Young ucciso ieri notte da un colpo di pistola nella centralissima piazza Municipio, a Napoli, all'angolo con via Medina

La polizia ha individuato in poche ore il movente dell'omicidio: una discussione per il parcheggio di un motorino, poi degenerata in aggressione. Tant'è che in Questura è stato portato un sospettato: ha 16 anni. Intorno alle 5 di questa notte, alla polizia è arrivata una segnalazione per un uomo a terra all’altezza del civico 80 di piazza Municipio. La richiesta di aiuto era della fidanzata del musicista, con lui al momento dell'aggressione. In pochi minuti, una volante è giunta sul posto dalla vicina Questura.

All’arrivo degli agenti il giovane era però già morto. Gli inquirenti hanno subito acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per risalire al responsabile. E anche la testimonianza della fidanzata è stata fondamentale per ricostruire la dinamica e il movente.

Il 24enne, residente a Mugnano, faceva parte dell’Orchestra Scarlatti Young, diretta da Gaetano Russo ed era nella classe di corno del Conservatorio San Pietro a Majella. Come riporta Repubblica, viveva l'impegno per la musica classica con intensità e passione. L’ultimo spettacolo importante a cui aveva partecipato risale a pochi mesi fa, nell’Archivio di Stato in piazzetta Grande Archivio, il 27 aprile.