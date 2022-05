Chiara Nasti prende in giro Zaniolo: "Con quel gamberetto che si ritrova..."

Chiara Nasti, il coro romanista alla Conference League: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. L’influencer: “Con quel gamberetto che si ritrova…”

La love story tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è un capitolo chiuso, l’influencer napoletana ha ormai voltato pagina, dimenticandosi del calciatore romanista e scivolando tra le braccia del laziale Mattia Zaccagni. I tifosi della Roma non perdonano il cambio di bandiera e durante la festa per la Conference League partono i cori goliardici: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Il fantasista romanista, ascoltandoli, ride e sceglie di non far chiarezza.

La reazione di Zaniolo ha profondamente infastidito Chiara Nasti, ex del giallorosso e ora accanto a Zaccagni, tanto da portarla a commentare in maniera piccata e volgare i cori e le conseguenti allusioni sulla sua gravidanza. L’influencer, senza mezzi termini, ha fatto riferimento alle scarse doti del suo ex fidanzato: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno…”.

Un momento di rabbia e di scarsa lucidità che è costato caro alla Nasti. La modella, dopo esser tornata in sé, ha provato a cancellare il commento su Instagram, ma com’è ben noto: verba volant, screenshot manent. Il volgarissimo commento ha ormai tappezzato le pagine social e infiammato le chat dei tifosi romani e laziali.

Leggi anche: