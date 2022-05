Nepal: scomparso dai radar un aereo con 22 persone a bordo

Scomparso aereo in Nepal

Non si hanno più notizie di un aereo della compagnia nepalese Tara Air con 22 persone a bordo. Il volo avrebbe dovuto coprire la tratta tra Pokhara e Jomsom. Il velivolo, con a bordo 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio, ha perso i contatti con i radar. Si tratta di un aereo che copre una tratta molto in voga tra i turisti perché permette di sorvolare alcune zone del Nepal particolarmente apprezzate per chi voglia ammirare le vette del Paese. Al momento la polizia locale non ha fornito ulteriori informazioni, ma le ricerche proseguono senza sosta.



