New York, ladri svaligiano Vuitton ma le guardie restano a guardare

New York, ladri saccheggiano un negozio Louis Vuitton e scappano mentre le guardie battono la fiacca

E' successo l'impensabile in un negozio Louis Vuitton, all'interno del Mall Westchester in White Plains (New York). In rete spopolano i video dell'accaduto, che mostrano alcuni acquirenti che cercano di impedire a una banda di ladri di saccheggiare il negozio di lusso.

Ma quando alla fine i banditi si danno alla fuga le guardie armate del centro commerciale restano sedute a guardare.

Nel video si vedono i sospetti fuggire dal Westchester, mentre altre persone nelle vicinanze tentano di fermarli. Ma nel caos della scena quella che sembra una guardia di sicurezza rimane a guardare, senza muovere un dito, riporta il Daily Mail.

Furto da Vuitton, repubblicani in pressing contro il sistema della governatrice dem

Non sarebbe però la prima volta nelle ultime settimane di furti in negozi di fascia alta a nord di New York. Così il video, online da venerdì, diffuso in rete dall'utente mcloud.9, è diventato cavallo di battaglia dei repubblicani in pressing sul sistema della governatrice dem Kathy Hochul, che non prevede cauzioni.

Il candidato governatore del GOP Rob Astorino ha rilanciato su twitter il video della rapina, scrivendo: "Le politiche pro-criminali di @GovKathyHochul (es. Nessuna cauzione in contanti) hanno reso le comunità di tutta New York meno sicure. Questa sfacciata rapina a un @LouisVuitton è avvenuta nel mio centro commerciale locale @TheWestchester a White Plains".

Un portavoce del centro commerciale ha risposto al video sul New York Post: "Il crimine rappresentato in questo video è inaccettabile e stiamo collaborando pienamente con il dipartimento di polizia di White Plains nelle loro indagini".