No vax, scatta il business green pass fake: venduti a 100 euro online

"Nessun vaccino, nessun tampone. Per ottenere il certificato sanitario è sufficiente avere un codice fiscale, oppure la carta di identità". O ancora: "Se non ti sei mai voluto sottoporre a un tampone o a un vaccino, ma hai comunque necessità di accedere al Green Pass, potrai rivolgerti a noi. Dal lancio abbiamo fornito oltre 1.200 Green Pass in tutta Italia".

Green pass fake acquistabili con pochi clic

Sono due degli esempi di pagine, citati da il Messaggero, che annunciano la vendita di green pass fake a chi non si vuole vaccinare. Secondo il quotidiano romano, la Polizia postale sta già indagando su una decina di gruppi, ma il numero delle pagine illegali è destinato a crescere, visto che chat di questo tipo vengono ormai aperte quasi quotidianamente. La richiesta d'acquisto viene fatta direttamente online: basta seguire un link, fornire i propri dati e una fotocopia di codice fiscale e documenti di identità.

Prezzo dai 100 ai 500 euro

"Il prezzo va dai 100 fino ai 500 euro e si può pagare anche in Bitcoin, buoni Zalando e Amazon" scrive il Messaggero. Ma "l'app più utilizzata è ancora una volta Telegram: i gruppi creati all'inizio di luglio contano più di 100mila adesioni." Una delle pagine è già arrivata a 40 mila iscritti nel giro di quattro giorni. Un fenomeno inquietante che pone seri interrogativi sul futuro pandemico dell'Italia.