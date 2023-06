Norvegia, la studentessa condivide lo scontrino choc: "Si paga anche l'aria"

Novergia, una studentessa spagnola in Erasmus ha condiviso su TikTok lo scontrino della sua spesa settimanale: "Qui si paga anche l'aria che respiri"

Arrivano spesso storie di turisti stranieri che si lamentano di quanto spendono in Italia al bar o al ristorante ma bisogna dire che anche all'estero non sono certo meno economici. Dopo il caso sul prezzo della vera torta Sacher sbarcata a Trieste, dalla Norvegia arriva la denuncia di una ragazza spagnola in Erasmus che su TikTok ha mostrato lo scontrino salatissimo che ha pagato per una semplice spesa.

Bisogna dire che la Novergia è considerata tra i Paesi con il costo della vita più alto. I prezzi per trasporti e altri servizi sono piuttosto elevati rispetto alle abitudini di chi abita nel sud dell'Europa. "Prima di venire qui ho cercato informazioni, ma non ho trovato quasi nulla. - spiega la studentessa Paula Ruzz nel suo video con consigli su come fare la spesa - Spero che questo video sia utile. Vi dico una cosa: qui paghi anche l'aria che respiri".