Obbligo vaccinale, fino a quando? Il governo ha fissato la data

La stretta sugli over 50: green pass fino al 15 giugno

Questa mattina in aula alla camera, Federico D'Incà, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha posto la questione di fiducia a nome del Governo sul decreto Covid che introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50. La durata del green pass diventa illimitata dopo la dose booster o con guarigione dopo aver già concluso il ciclo primario.

Il provvedimento dispone per gli over 50 l’obbligo di possesso di certificazione verde “rafforzata”, oltre al già presente obbligo di vaccinazione contro il Covid, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022. Il green pass rafforzato, vale a dire generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro, pubblico e privato.

L’obbligo previsto dal decreto legge (1/2022) non sussiste in caso di pericolo per la salute, in merito a condizioni cliniche particolari, documentate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute.

Qualora l’obbligo vaccinale non venisse rispettato, il decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro e delinea tre casi. Il primo: persone over 50 che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario. Secondo caso: persone che a decorrere della stessa data non hanno completato il ciclo vaccinale primario. Terzo caso: persone che a decorrere dal 1°febbraio non abbiano effettuato la dose booster.

LEGGI ANCHE

Gigi bici, era una donna a guidare l'auto della vittima dopo l'omicidio

Nadia, la donna che ha subìto lo stalking per 33 anni

Fiorello, investimenti immobiliari per 10 milioni di euro